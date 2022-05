Juve, il gol al Genoa fa entrare Dybala nella storia per due motivi

Dybala nella top degli argentini d'Italia: Batistuta davanti a tutti

Inoltre, raggiungendo per il sesto anno in serie A il traguardo di almeno 10 reti in un singolo campionato, Dybala è entrato nel gruppo molto ristretto di argentini capaci di questa impresa. Prima di lui, a riuscirci erano stati il grande Gabriel Batistuta, che guida la classifica con nove campionati in doppia cifra, Hernan Crespo che ci è riuscito in otto occasioni, Abel Balbo in sette e Mauro Icardi in sei, quindi alla pari con il numero 10 bianconero. Una sfilata di giocatori che nel nostro campionato, come goleador, si sono fatti rispettare eccome. Se vogliamo, però, c'è una differenza: quelli citati erano tutti classici numeri 9, attaccanti d'area di rigore; Dybala, invece, non ha praticamente quasi mai fatto questo ruolo, giocando a tutto campo e, con il passare degli anni, sempre un po' più indietro rispetto agli inizi nel Palermo e nella Juve. Tanto da venire definito appunto 'tuttocampista', con numeri però da attaccante. A volte accusato di non accompagnare troppo la prima punta, lasciandola sola nelle grinfie dei difensori centrali avversari.