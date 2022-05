Cuadrado, la foto di Bonucci nudo diventa virale: che gaffe sui social!

Archiviata la sconfitta contro il Genoa, la Juve ha ripreso gli allenamenti in vista della finale di Coppa Italia contro l'Inter. Il clima nello spogliatoio bianconero è di grande allegria, tanto che i giocatori ne hanno approfittato per farsi qualche scherzo a vicenda. Tutto è partito da Juan Cuadrado che ha sottratto il telefono a Morata per scattarsi qualche selfie innocente. Niente di scandaloso, se non fosse che lo sfondo della foto ha regalato una vera e propria gaffe social, coinvolgendo anche l'incolpevole Leonardo Bonucci. Il difensore della Juve è stato immortalato alle spalle del colombiano completamente nudo, scatenando le ironie dei social.