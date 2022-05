Juve, Morata gioca alla play e punge Allegri: "Zero tiri, il mister sarebbe fiero"

Arthur e Morata contro Federico Chiesa e Giorgio Chiellini. I calciatori della Juventus si sono sfidati in una gara alla PlayStation. Il tutto è stato ripreso e pubblicato dal club bianconero sui propri profili social. Il grande protagonista è stato il centravanti spagnolo, che ha ironizzato sulla gara, scherzando con Arthur e tirando in ballo il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri .

Morata e il corto muso

Morata, alla fine del primo tempo, ha scherzato, leggendo le statistiche della partita. “Abbiamo una statistica fantastica, zero tiri in porta. Il mister sarebbe fiero di noi”. Entrambe le gare si sono chiuse con il successo per 1-0, della coppia Chiesa-Chiellini: “Corto Muso, bravi”, ha chiosato Morata.