Bernardeschi ringrazia la Juve: "Mi sono sentito a casa dal primo giorno"

Bernardeschi saluta la Juve: "La mia famiglia per cinque anni"

Il jolly di centrocampo di Carrara lascia la maglia bianconera dopo cinque stagioni, 183 presenze totali, 12 gol e sette titoli, tra i quali tre scudetti, che sono stati alla base anche della sua presenza quasi fissa nel giro della Nazionale con la quale ha conquistato Euro 2020. Intervistato da 'Sky Sport' al termine della gara del "Franchi" Bernardeschi, uno dei grandi ex della serata insieme allo stesso Chiellini e a Dusan Vlahovic, in campo solo nei minuti finali, ha pronunciato sentite parole di ringraziamento per tutto l'ambiente juventino: "Voglio ringraziare il mister e la società e tutto il mondo Juve che è stata la mia famiglia per cinque anni. Mi sono sentito a casa dal primo giorno. Quando si prendono decisioni di comune accordo nel rispetto reciproco è una grande soddisfazione per entrambe le parti. Mi porterò dietro ciò che l’ambiente Juve mi ha insegnato. Stare qui mi ha fatto crescere come uomo e come giocatore”.