Juve, Bonucci e Chiellini fanno cifra tonda: a Firenze la 200ª insieme in Serie A

Da un grande stadio, quello di Bari, ad un altro, il “Franchi” di Firenze, da un pomeriggio bollente a una notte altrettanto calda. Quella contro la Fiorentina, dopo l’assaggio e la festa contro la Lazio, è stata l’ultima partita ufficiale giocata in coppia con la maglia della Juventus da Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, poco meno di 12 anni dopo la prima volta, il 29 agosto 2010 appunto contro il Bari.

Bonucci-Chiellini, a Wembley l'ultima "recita" Bonucci e Chiellini, due dei difensori più forti della storia recente del calcio italiano, diventati nel corso di 11 anni anche amici inseparabili fuori dal campo e uniti anche dall’aver composto per quasi due lustri la coppia centrale della nazionale italiana, percorso coronato dalla conquista del titolo europeo la scorsa estate a Wembley. Proprio a Londra, il prossimo 1° giugno, Leo e Giorgio disputeranno l’ultima partita in assoluto insieme difendendo ancora i colori azzurri contro l’Argentina nella sfida tra campioni d’Europa e campioni del Sud America, dal sapore vagamente malinconico visto che l’Italia non sarà presente al prossimo Mondiale del prosssimo autunno in Qatar.

Bonucci e Chiellini, a Firenze la 200 insieme con la Juve in A Intanto, però, limitatamente al mondo Juve è tempo di bilanci e di numeri, che grazie al primo tempo giocato a Firenze da Chiellini e ai 17 minuti che lo hanno visto in campo contro la Lazio racconta un percorso a cifra tonda. Bonucci e Chiellini hanno infatti giocato insieme con la Juventus 200 partite esatte in Serie A, appunto dalla prima a Bari all’ultima a Firenze. Curioso e beffardo al tempo stesso che due dei giocatori più vincenti della storia della Juve e del calcio italiano abbiano aperto e chiuso con una sconfitta: il 29 agosto 2010 la Juve di Gigi Delneri fu battuta per 1-0 al San Nicola da un gol di Massimo Donati con Bonucci fresco ex schierato subito titolare dal tecnico friulano in coppia con Chiellini al centro della difesa completata da Motta e De Ceglie.