Juve, Bonucci carica dopo la stagione deludente: “Tifosi sempre vicini”

Mancano solo 90' a poi sarà terminata la stagione deludente della Juve , per la prima volta a bocca asciutta di trofei dopo dieci anni. L'unica notizia positiva è che è arrivata la qualificazione alla prossima Champions League in un anno partito ad handicap per i tanti punti persi nelle prime giornata di campionato. Da futuro capitano e leader della squadra ora che Chiellini e Dybala sono pronti all'addio, Leonardo Bonucci fa sentire la sua voce da Instagram. Ed è una voce che si rivolge principalmente ai tifosi, che cerca di caricare un ambiente piuttosto scosso dai saluti e dai risultati che non sono arrivati.

Bonucci: “Ci rivedremo per tornare a vincere insieme”

Le fatiche all'Allianz Stadium si sono concluse ieri sera con il 2-2 contro la Lazio. Bonucci ha giocato tutta la partita e, dopo il fischio finale e i dovuti saluti a Dybala e Chiellini, ha deciso di lanciare un messaggio ben preciso al pubblico bianconero. Di affetto e di motivazioni per l'anno prossimo quando, come ha detto anche Allegri, “bisognerà tornare a vincere”. “A voi, che ci avete fatto sentire la vostra vicinanza anche quando non potevate essere fisicamente al nostro fianco. A voi, che siete tornati allo Stadium con ancora più amore e carica. A voi, che siete stati pazienti e incisivi non soltanto quando necessario. Grazie, ci rivedremo nel Nostro Stadio per tornare a vincere insieme”.