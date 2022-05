Juve, il coraggio di scartare Dybala

Alla festa dello Stadium hanno partecipato proprio tutti, non soltanto gli juventini, che dopo diciassette minuti hanno salutato Giorgio Chiellini e dopo settantotto Paulo Dybala , ma anche i laziali, che sono stati invitati negli ultimi istanti a fare baldoria in mezzo al campo, dopo che Allegri aveva ormai esentato tutti i big dalla partita.

Uno, Vlahovic, non si sa perché: ancora in lotta con Immobile, che probabilmente ha chiuso la sua stagione con la caviglia gonfia e il quarto titolo dei cannonieri in mano (impresa unica per un attaccante italiano), il serbo si è ritrovato accanto a tutti gli altri panchinari, assolutamente incredulo. E nel frattempo la Lazio è riuscita a pareggiare sul filo di lana, un 2-2 spettacolare e ad un certo punto anche atteso per come i bianconeri stavano affrontando l’ultima parte della gara: il colpo finale è stato ancora una volta di Milinkovic Savic, undicesimo gol in campionato proprio alla squadra che più delle altre lo sta corteggiando.

Una prodezza balistica che ha un significato pesantissimo per la Lazio e, soprattutto, per Sarri: per la sesta stagione consecutiva il club biancoceleste entrerà in Europa dalla porta principale, prima ancora che si giochi l’ultima giornata. Qualificazione matematica, con una seconda parte di stagione da Champions anche se Mau contro le big le ha perse proprio tutte meno questa, allo Stadium, da cui era stato allontanato nonostante la conquista del nono scudetto consecutivo della Juve.