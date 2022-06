Juve, su De Ligt c'è anche il Manchester United

TORINO - Assalto a De Ligt. I pesi massimi della Premier League allungano lo sguardo sul difensore della Juventus: Chelsea e Manchester United sarebbero pronti a sfruttare l’impasse che si è creata sul rinnovo del contratto dell’olandese per provare a piazzare il colpaccio. Non è una novità, almeno per quanto riguarda i Blues, l’interesse per il leader della retroguardia bianconera: già nelle scorse sessioni di mercato Matthijs era entrato nei radar del club londinese. L’attenzione non è mai svanita, però, anche se gli ultimi mesi particolarmente turbolenti vissuti dal Chelsea avevano fatto pensare ad altre priorità per Stamford Bridge. Con l’avvento della nuova proprietà, invece, De Ligt sarebbe tornato d’attualità: sarebbero lo juventino e il francese Koundé del Siviglia le piste preferite per rinforzare la difesa che ha perso Rüdiger. Non solo, anche ad Old Trafford il nome dell’olandese sarebbe di moda e per un motivo ben preciso: sulla panchina del Manchester United è arrivato Ten Hag, mentore di Matthijs ai tempi dell’esplosione all’Ajax. Non un caso, dunque: l’allenatore che l’ha fatto sbocciare con i Lancieri potrebbe tentare il colpaccio.