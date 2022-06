La Juve ha deciso: under 23 a Brambilla, Primavera a Montero

TORINO - Con una nota sui propri canali ufficiali, la Juventus ha comunicato l'approdo in bianconero di Massimo Brambilla e Paolo Montero, quali nuovi allenatori di Under 23 e Primavera. Brambilla arriva a Torino dopo sette anni di settore giovanile con l'Atalanta. Montero ha invece un curriculum diverso, visto che ha guidato anche prime squadre. Il tecnico uruguaiano, ha iniziato il suo percorso da allenatore nelle giovanili del Montevideo, per poi passare alla guida dei "grandi" con Montevideo, Penarol, Boca Unidos e Rosario Central. Poi l'avventura italiana sulla panchina della Sambenedettese in serie C e il ritorno in Argentina al San Lorenzo, che è stata, di fatto, l'ultima esperienza.