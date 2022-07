La Juve dà i numeri: la 7 a Chiesa e la 9 a Vlahovic

L'attacco della Juve cambia i numeri di maglia. In particolare, Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. È stata la stessa società bianconera a comunicarlo. In pratica, l'ex fiorentino si prende la 7, un numero più consono alla sua posizione in campo al posto della 22; la 7 era di Vlahovic che, appena si è liberato il numero iconico del bomber, il 9, subito ha cambiato. La 9 l'anno passato era di Alvaro Morata.

Vlahovic, “maglia simbolo di chi sbaraglia ogni avversario” La Juve ha annunciato in grande stile il cambiamento di numero di Vlahovic, classe 2000, arrivato a gennaio dalla Fiorentina. Nel tweet si legge: “From DV7 to DV9”, e poi ancora: “La maglia numero 9 della Juventus è di Dušan Vlahovi?. Un attaccante totale, un campione che è il presente della Juventus, ma guarda al futuro, con i suoi gol, la sua potenza, la sua gioventù. La maglia della Juventus di Vlahovi? è il simbolo di chi, quando indossa i colori bianconeri, sbaraglia ogni tipo di avversario per arrivare alla vittoria, senza mai arrendersi”.