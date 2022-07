“Arthur, c'è la possibilità che torni al Barcellona”

Arthur-Barcellona potrebbe essere un matrimonio da rifare. Lo scrive Sport. Il brasiliano della Juve potrebbe rivestire il blaugrana, magari in prestito. Due anni fa, il giocatore fu scambiato con Pjanic, che a Barcellona non si è mai espresso al meglio. Arthur aveva resistito fino all'ultimo ma poi era stato sacrificato sull'altare dei conti da far quadrare. Il suo sogno fin da ragazzo, però, era avere successo con il Barça e stava iniziando a rendere, quando è arrivato il trasferimento in Italia. Contro la sua volontà, ricorda Sport.

“Arthur piace a Xavi, ricambiato” Arthur, che si è ripreso perfettamente dall'ultimo infortunio, è stato anche convocato dal Brasile. Il suo modo di giocare si sposa perfettamente con lo stile del Barcellona, lo stesso Xavi non ha esitato a confessare pubblicamente la sua ammirazione per lui: “”E' un calciatore che ha il dna del Barça. Ha tutte le qualità per avere successo e, se può giocare con continuità, può segnare un'epoca a Barcellona”.