"Juve, possibile scambio con il Liverpool per Rabiot"

Adrien Rabiot potrebbe salutare l'Italia e la Juventus nei prossimi giorni. Da tempo si sa della volontà del giocatore di andare via da Torino, dove in 3 anni bianconeri non è mai scattato quel feeling che ci si aspettava (e che avrebbe giustificato i suoi 7 milioni d'ingaggio ). La Juventus lo valuta intorno ai 20 milioni di euro e di squadre disposte a permettersi una cifra simile ce ne sono soprattutto in Premier League , campionato che Rabiot non ha fatto mistero di voler giocare.

Rabiot, possibile asse Juve - Liverpool

Come riportato dal Daily Mail, pare esserci un interessamento da parte del Liverpool di Jurgen Klopp sul centrocampista transalpino. Tuttavia, la trattativa si potrebbe imbastire su uno scambio alla pari, senza mettere mano al portafogli per prelevare il cartellino. Come contropartita, i Reds avrebbero individuato Naby Keita. Coetaneo di Rabiot (classe 1995), l'ex Lipsia viene valutato anch'egli sui 20 milioni, complice il contratto in scadenza nel 2023. Anche la Juve non è intenzionata a portare in scadenza l'ex PSG, pertanto la trattativa potrebbe davvero aprirsi.

Rivoluzione Juve a centrocampo

Potrebbe essere un estate di grandi cambiamenti a centrocampo per la Juve. Oltre a Rabiot infatti, Arthur e Ramsey sono dati per partenti, ma anche uno tra McKennie e Zakaria potrebbe fare le valigie se dovesse arrivare un'offerta congrua sul tavolo di Nedved e Arrivabene. Il punto fermo è Locatelli, che presto dovrebbe essere coadiuvato dal figliol prodigo Pogba. Poi ci sono i giovani Miretti e Fagioli, che potrebbero fare esperienza altrove o come riserve dei titolari bianconeri. Quel che si profila all'orizzonte è comunque una rivoluzione a metà campo per Massimiliano Allegri, che deve assolutamente cambiare qualcosa per velocizzare la manovra offensiva della sua Juve, troppo lenta e prevedibile negli ultimi anni.

Juve, ci guadagni da questo scambio?

Nonostante sia stato bersagliato da diverse critiche (più che legittime), Adrien Rabiot ha comunque collezionato 94 gettoni nel suo triennio juventino. Keita in quattro anni ad Anfield, è arrivato a 76, complici le diverse noie fisiche che lo hanno condizionato. Le qualità del giocatore guineiano non sono in discussione e come ruolo non è dissimile da Rabiot: fisicamente è meno prestante, ma ha buona proprietà tecnica e doti da incursore con o senza palla probabilmente migliori per tempismo ed efficacia a quelle del francese. Fermo restando che alla Juve servirebbe un regista, più che un'altra mezzala, da questo scambio la Juventus non dovrebbe perderci se le condizioni fisiche di Keita dovessero dare garanzie. Un'incognita che a Torino, date le esperienze con i già citati Ramsey e Arthur quasi sempre in infermeria, dovranno tenere in considerazione.