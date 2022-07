Del Piero incontra Vasco Rossi: “Come nelle favole”

Metti due fuoriclasse uno vicino all'altro: Alex Del Piero e Vasco Rossi. Metti una foto dei due uno vicino all'altro e avrai una notizia. L'ex capitano della Juve ha incontrato il Komandante della musica leggera italiana e Instagram ha apprezzato. Più di 67 mila i like in cui si vede l'ex numero 10 bianconero sorridente e con la t-shirt Vasco Live e l'autore di tanti successi musicali anche lui sorridente e che fa segno ok con il pollice.

Vasco Rossi entusiasma lo stadio Grande Torino Vasco Rossi sta proseguendo il suo tour estivo negli stadi, tutti esauriti. Questa volta ha fatto tappa allo stadio Grande Torino e proprio qui ha incontrato Del Piero, che ha postato anche un versetto di una canzone del Blasco: “Come nelle favole”, per commentare il post. L'ex capitano della Juve ha poi commentato: “Di solito in uno stadio ci sono due tifoserie contro, qui è una sola ed è questa la forza di Vasco, sempre eccezionale: rappresenta molto, per tutti, un'emozione unica”.