Del Piero e il ricordo di Boniperti: "Manca la sua personalità"

Alex Del Piero è tornato alla Juventus. Per il momento, da giocatore, e neppure di calcio a 11, ma rivedere il mitico Pinturicchio con la maglia bianconera non può che aver regalato un brivido ai tifosi juventini, anche in un caldo giorno d’estate.

Alex Del Piero ricorda Giampiero Boniperti

Intervistato dall'Ansa a margine dell’evento, Del Piero, che lo scorso aprile è tornato all’Allianz Stadium per assistere alla partita della Juventus contro il Bologna a dieci anni di distanza dall’addio alla maglia bianconera, ha speso parole d’elogio per il più forte calciatore abruzzese in attività, Marco Verratti: “Marco è incredibilmente bravo, così come lo sono stati i suoi corregionali Massimo Oddo e Fabio Grosso che ha segnato anche nella semifinale del Mondiale con me”. Poi un pensiero a Giampiero Boniperti a un anno dalla scomparsa del mito della storia della Juventus, colui che portò a Torino lo stesso Del Piero: "Il suo ricordo per me è unico. L'ho incontrato a Udine per la prima volta quando avevo 16 anni, poi quando ho firmato il primo contratto con la Juventus. È stato un grande presidente, oggi manca la sua personalità, la presenza e il temperamento come il suo".