Del Piero promuove Lukaku: “In Italia può tornare dominante”

Alessandro Del Piero promuove il ritorno di Romelu Lukaku in Italia, ammesso che ciò avvenga realmente. L'ex numero 10 della Juve dà un 10 al possibile affare per due motivi: “Il Chelsea non ha bisogno di lui; per come gioca. In Italia, invece, può tornare dominante”. Su Espn, Del Piero ammette: “Al Chelsea non serviva, per questo è andato spesso in panchina”.