Juve, allenamento al mattino: possesso palla e focus atletico

Mentre al J Medical si susseguono gli arrivi dei giocatori della Juve che si sottopongono alle visite mediche di rito, mentre al momento sono terminati gli arrivi dei nuovi in aeroporto, alla Continassa si suda già per la prossima stagione. Da ieri c'è anche Dusan Vlahovic , così come Massimiliano Allegri , che questa mattina ha diretto gli allenamenti della squadra.

Lunedì 11 luglio, poi, altro momento importante: alle 15, infatti, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione dell'argentino Angel Di Maria, che ieri si è immerso per la prima volta nell'ambiente bianconero sottoponendosi alle visite mediche al J Medical.

Se la squadra si allena, la dirigenza è impegnata sul fronte mercato. Sono ancora diversi i tasselli da sistemare, sia in entrata sia in uscita. Il concetto è stra utilizzato in questo periodo, ma la Juve è davvero un cantiere aperto. In uscita il nome forte è quello di De Ligt, da cui i bianconeri potrebbero ricavare i soldi necessari per chiudere per gli obiettivi.