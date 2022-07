Come cambia la Juve con l’arrivo di Di Maria e Pogba 

Una giornata di arrivi per rifare la Juve. Prima Di Maria, a ruota Pogba, mentre Vlahovic stava già facendo le visite mediche. Rispetto all’inizio della stagione scorsa, sono tre grandi colpi, niente da dire. E rispetto all’inizio del girone di ritorno, va considerato anche Chiesa come novità. Tre attaccanti e un centrocampista d’attacco, la Juve cambia e si rinforza, modificando la linea appena pronunciata nel mercato estivo di un anno fa e ribadita in quello invernale, con l’arrivo di due giovani come Locatelli e Vlahovic. Giovani o no, la Juve deve tornare se stessa e non ha più tempo da perdere.

Anti-Inter

Un tempo era la squadra che conquistava il presente anticipando il futuro. La Juventus vinceva e costruiva. In quegli stessi anni, l’Inter arrancava, tantoché per un certo periodo era stato il Napoli di Sarri il vero avversario della Juve di Allegri. Adesso non è più così. L’Inter in due anni ha vinto uno scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa, la Juventus l’anno scorso non ha vinto niente. L’Inter sta realizzando un mercato da club adulto ispirato da una determinata logica calcistica, prendendo la riserva (o l’alternativa) di Handanovic, la riserva (o l’alternativa) di Dumfries, la riserva (e spesso sarà l’alternativa) di Calhanoglu, la riserva (e talvolta sarà l’alternativa) di Brozovic, la spalla (la vecchia spalla scudettata) di Lautaro Martinez, rispettivamente: Onana, Bellanova, Mkhitaryan, Asllani e Lukaku. La Juventus deve inseguire e per accorciare i tempi va sull’usato sicuro, su giocatori affermati in campo internazionale anche se non più di primo pelo. La necessità è evidente: tornare a vincere subito.

L'età per Allegri

Ci siamo soffermati sull’Inter perché in questo momento (ma probabilmente lo sarà anche all’inizio del campionato) è la squadra favorita, quella con l’organico più forte e più completo. È la squadra a cui la Juve sta guardando, pur non sottovalutando il Milan che è campione d’Italia non per caso. E se Inzaghi riavrà l’attacco dello scudetto, Allegri dovrà rifarlo da capo. Di Maria-Vlahovic-Chiesa, tutt’e tre insieme. A ispirarli Paul Pogba. Di Maria ha 34 anni, Pogba ne ha 29, alzano l’età media della squadra ma di questo sarà pienamente soddisfatto l’allenatore che ha sempre preferito l’esperienza (di livello, s’intende) all’esuberanza giovanile. Non ci sarà più Dybala, la Juve attaccherà sugli esterni per chiudere l’azione al centro con Vlahovic che, affiancato da due ali diverse (la tecnica di Di Maria da una parte, lo spunto d’accelerazione di Chiesa dall’altra), potrà sentirsi sempre al centro dell’azione. Sarà questa la nuova forza della Juventus.