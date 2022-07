Juve, gli stadi della tournée americana

È tutto pronto per la tournée statunitense della Juventus. Dopo i lunghi anni segnati dall’emergenza pandemica, alcune big del calcio internazionale hanno scelto di tornare a trascorrere “on the road” una parte della preparazione estiva disputando amichevoli di prestigio, oltre che remunerative.

Allegiant Stadium (Las Vegas)

Si inizierà nella notte italiana del 23 luglio all’Allegiant Stadium di Las Vegas, sede del match contro i messicani del Chivas. L’impianto, dotato di una capienza superiore alle 65.000 unità, ospita le gare interne dei Las Vegas Raiders, squadra della NFL e sarà la sede del Super Bowl 2024. I lavori della costruzione dello stadio, che ha il tetto retrattile e un prato in erba sintetica, sono iniziati nel settembre 2017: l’inaugurazione è avvenuta nell’estate 2020.

Cotton Bowl Stadium (Dallas)

La partita contro il Barcellona si disputerà invece nella notte italiana del 27 luglio al Cotton Bowl di Dallas, uno degli impianti storici del soccer statunitense, già tra le sedi del Mondiale 1994 e in particolare del famoso quarto di finale tra Olanda e Brasile. L’impianto del Texas, edificato nel 1930 e in origine conosciuto come Fair Park Stadium, ha una capienza di oltre 92.000 spettatori.

Rose Bowl Stadium di Pasadena (Los Angeles)

Gran finale il 31 luglio, quando si rinnoverà l’eterna sfida tra la Juventus e il Real Madrid. La cornice non poteva che essere all’altezza, il Rose Bowl di Los Angeles, il mitico Pasadena teatro della finale del Mondiale ’94 tra Italia e Brasile. Lo stadio ha una capienza di oltre 90.000 spettatori e chissà che tra questi non ci sia anche uno dei nuovi cittadini più illustri della città californiana, Giorgio Chiellini.