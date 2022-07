La favola di Cambiaso: da raccattapalle in Genoa-Juve a bianconero

Da raccattapalle a protagonista in campo. Con la stessa maglia. Di storie come queste è pieno il calcio, da Fabio Canavaro , passato da raccogliere i palloni al San Paolo a giocarci da protagonista con il Napoli, e da oggi al “libro” si aggiunge quella di Andrea Cambiaso .

Nel giorno della firma del contratto con la Juventus l’esterno genovese classe 2000 ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una suggestiva Story nella quale si vede il piccolo Andrea prendere per mano il più grande Cambiaso, in entrambi i casi con la maglia della Juve .

Quando il piccolo Cambiaso vestì la maglia della Juve

A svelare il "mistero" è stato il sito Cronache di Spogliatoio, taggato nella story di Cambiaso. Il giocatore fece infatti il raccatapalle in un Genoa-Juventus, tenendo la mano all’allora capitano rossoblù Ivan Juric, oggi allenatore del Torino. Era il 14 marzo 2009, la partita una di quelle rimaste nella storia del Genoa, vittorioso 3-2 all’88’ e Andrea, che aveva appena nove anni, non poteva certo immaginare cosa gli avrebbe riservato la vita qualche anno dopo, la possibilità di approdare alla Juve appena un anno dopo aver debuttato in A con la maglia della squadra del cuore.

Cambiaso, dalla Serie B alla Juve in un anno

A Cambiaso, che nel 2020 aveva disputato appena sette partite in Serie B con l'Empoli, sono infatti bastate appena 27 presenze con il Genoa nell'anno del debutto in Serie A per attirare su di sé le attenzioni di diversi top club della Serie A, compresa l'Inter, che ha duellato fino alla fine con la Juve per assicurarsi le prestazioni di uno dei migliori esterni dell'ultima stagione, nonostante l'amara retrocessione in Serie B del Grifone dopo 15 stagioni consecutive nel massimo campionato.