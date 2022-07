La Juve prepara le uscite: Paredes chiede spazio al centro

TORINO- La Juve ci dà un taglio. O, quantomeno, ci prova. Il riferimento al centrocampo, dove c’è un certo sovraffollamento. L’arrivo di Pogba è stato benedetto da Allegri, considerato che il francese era il principale rinforzo richiesto dal tecnico. Il Polpo sarà il punto fermo, insieme a Locatelli. L’opera, in ogni caso, non è ancora conclusa, visto che servirebbe un regista per ovviare a una lacuna che tanto ha pesato negli ultimi anni. Il nome giusto è quello di Leandro Paredes, tra l’altro grande amico di Angel Di Maria, altro colpaccio dell’estate bianconera. Affinchè la coppia del Paris Saint Germain si riformi a Torino, però, serve appunto che la Juve riesca nell’intento di sfoltire il reparto da chi non rientra più nel progetto. Il primo della lista è Ramsey, con il quale si sta trattando la rescissione; operazione non semplice perchè il gallese chiede una buonuscita. Stesso discorso per Arthur, già ai box per un problema a una caviglia che gli impedirà la trasferta negli Usa: il brasiliano pesa oltre 47 milioni sul bilancio e quindi l’unica soluzione fattibile è una cessione in prestito. Rabiot, Zakaria e McKennie dovrebbero essere il complemento di Pogba e Locatelli ma tutti e tre sono vendibili in caso di proposte significative e capaci di dare ossigeno al bilancio. E poi ci sono i giovani in cerca di una chance tra i grandi, vale a dire Miretti, Fagioli e Rovella. L’impressione è che l’occasione ci sarà per uno o, al massimo, due dei tre; molto dipende anche da come evolverà il resto del mercato del reparto. Miretti è il favorito; Fagioli e Rovella sono sotto la lente. C'è abbondanza, insomma, e c'è bisogno di usare le forbici per fare spazio a Paredes.