Juve: McKennie gioca con la macchinina, Di Maria se la ride

Giorni di lavoro per la Juventus di Massimiliano Allegri , che sta alzando il ritmo della preparazione per ritrovare una buona condizione in vista dell'imminente tournée negli Stati Uniti . Nello spogliatoio bianconero non mancano in ogni caso i momenti di svago, come il siparietto tra McKennie e Di Maria a margine della seduta pomeridiana di sabato.

Juve, sabato pieno: doppia seduta

"Weekend in campo per la Juventus, che al JTC prosegue la preparazione, con la partenza per gli Stati Uniti che si avvicina - è la nota del club bianconero -. Anche in questo sabato, come negli scorsi giorni, doppia seduta per il gruppo. Al mattino focus sulla gestione del possesso palla suddivisi per reparti e lavoro situazionale sulla costruzione della manovra, mentre il pomeriggio è stato dedicato alla forza e ai calci piazzati. Domenica l'appuntamento è fissato per il mattino".