Torino, Gleison Bremer saluta i tifosi: il messaggio social del brasiliano

Il messaggio social di Bremer: "Avrete sempre un tifoso in più"

Il messaggio social di Gleison Bremer per salutare i tifosi del Torino è un lungo post corredato da una foto del giocatore, in tenuta da gioco, che viene ritratto con in mano il premio di miglior difensore della scorsa Serie A.

Sotto la foto, il giocatore ha scritto questa didascalia, il vero saluto ai suoi ex sostenitori:

"Cari tifosi del Torino, è arrivato il momento di salutarci… Sono stati 4 anni molto intensi, fatti inizialmente di momenti difficili, pianti e tanto lavoro per arrivare a conquistarmi il mio spazio lavorando e combattendo. Sono arrivato a Torino come un ragazzo e questa squadra mi ha accompagnato rendendomi ciò che sono oggi. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno fatto parte della mia crescita non solo come giocatore ma soprattutto come uomo. Vi terrò tutti nel mio cuore.

E una cosa è certa, ovunque io andrò avrete sempre un tifoso in più. #Torino #SFT".