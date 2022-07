Juve, i riti di iniziazione dei nuovi acquisti: è Pogba e Di Maria show

Messa alle spalle la prima amichevole della tournée negli Usa contro il Chivas Guadalajara, vinta 2-0 grazie ai gol dei giovani Da Graca e Compagnon, in attesa dei più severi test contro Barcellona e Real Madrid in casa Juventus è arrivato il tempo dei “ rituali di iniziazione ”.

Juve, che spettacolo l'iniziazione dei nuovi

Come tradizione, anche nello spogliatoio bianconero i nuovi acquisti si sono dovuti “sottoporre” al consueto battesimo davanti ai compagni, consistente in una breve presentazione e nell’interpretazione di un brano canoro a scelta. I risultati stilistici non sono stati sempre impeccabili, ma il divertimento è stato come sempre assicurato per interessati e tifosi.