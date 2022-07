Pogba, lesione al menisco: rischia un mese di stop

Più grave del previsto l'infortunio che Paul Pogba ha avvertito ieri e che lo ha fatto uscire dal campo zoppicando. Il centrocampista francese della Juve è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici che hanno evidenziato una lesione al menisco laterale del ginocchio destro . Nelle prossime ore si farà una consulenza ortopedica specialistica. Naturalmente, il giocatore non è partito per la trasferta di Dallas, dove la Juve affronterà il Barcellona. E se la consulenza desse cattive notizie, il neo acquisto bianconero rischierebbe un mese di stop.

Juve in partenza per Dallas, appuntamento con il Barcellona

La Juve, nel frattempo, sta per lasciare temporaneamente la California con destinazione Dallas, in Texas, dove si fermerà due giorni. Domani sera (nella notte di mercoledì in Italia) i bianconeri affronteranno il Barcellona nella seconda amichevole della tournée negli Stati Uniti.