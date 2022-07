Danilo ha la ricetta per la nuova Juve: "Dobbiamo tornare ad essere arroganti"

Juve, ottimismo Danilo: "Negli Usa tournée molto proficua"

Esterno difensivo a destra e a sinistra, centrale a tre o a quattro, ma anche in qualche occasione centrocampista. Con questa duttilità e in una stagione così compressa è facile immaginare che anche quest’anno Danilo giocherà tante partite, ma intanto il giocatore, intervistato dal sito ufficiale della Juventus, ha fatto il punto sulle prime settimane di lavoro e dopo le prime amichevoli, con il campionato ormai alle porte: "Abbiamo fatto un buon lavoro in questi giorni; qui in America è stato bellissimo, dobbiamo ringraziare i fans per la splendida accoglienza. Stiamo lavorando bene in questi giorni, sperimentando nuove situazioni di gioco".