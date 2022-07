La Juve allo stadio per tifare Chiellini e il Los Angeles allunga in vetta

LOS ANGELES (USA) - A sentire le urla di Bonucci e degli altri bianconeri a bordo campo Giorgio Chiellini avrà forse pensato per un attimo di essere ancora alla Juventus, ma l'ex capitano ora è un perno del Los Angeles Fc che ha condotto alla vittoria di fronte ai suoi ex compagni, impegnati nel tour statunitense. I bianconeri hanno ricambiato la visita di 'Re Giorgio' in ritiro (dove è stato con un'altra bandiera come Alessandro Del Piero) andando allo stadio per spingerlo al successo sui Seattle Sounders. Un 2-1 che permette ai californiani di Chiellini (titolare e sostituito al 72') allungare in vetta alla classifica a +7 sull'Austin Fc.