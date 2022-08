Diretta Juve A-Juve B ore 17: come vederla in streaming e tv

TORINO - È tutto pronto per l'abbraccio dei tifosi bianconeri nella classica amichevole a Villar Perosa tra la Juventus A e la Juventus B, che ritorna dopo due anni di assenza a causa del Covid. Stavolta la squadra di Massimiliano Allegri non sfiderà la consueta Under 19, bensì l'Under 23 di Brambilla sul tradizionale campo sportivo intitolato alla memoria di Gaetano Scirea. Dopo aver concluso la tournèe negli Stati Uniti, e in attesa dell'ultima amichevole a Tel Aviv contro l'Atletico Madrid e dell'esordio in campionato a ferragosto contro il Sassuolo, la Juve è pronta per il tradizionale scontro in famglia, che da oltre mezzo secolo la nuova stagione della squadra. Presenti, insieme ai tanti tifosi, anche Andrea Agnelli e John Elkann. L'ultima edizione si è tenuta nel 2019, con Sarri in panchina e un successo per 3-1 ai danni dell'Under 19.