Del Piero-Di Maria, incontro social e sfida a suon di tiri in porta

Insieme, sul campo, avrebbero parlato la stessa lingua calcistica e sarebbero stati anche compatibili: uno sull'amata fascia destra, l'altro in mezzo, magari in un 4-2-3-1 o in un 4-3-3 con Alex centravanti.

Di Maria e un nuovo amico chiamato Del Piero Purtroppo per gli appassionati di calcio, però, Del Piero e Di Maria sono appartenuti a generazioni calcistiche differenti, essendo divisi da 10 anni. Agli amanti del pallone e in particolare ai tifosi della Juve non resta quindi che immaginare cosa avrebbero potuto combinare fianco a fianco la leggenda più amata dal popolo bianconero e l’acquisto più scintillante dell’estate 2022, che hanno fatto reciproca conoscenza via social.

Di Maria-Del Piero, sfida a colpi di tiri in porta Il post su Instagram pubblicato da Di Maria ritrae infatti il numero 22 bianconero in maglia da allenamento al fianco di Del Piero, rigorosamente con la maglia ufficiale della Juventus 2022-’23. “Feliz de conocerte” il commento del Fideo, con tanto di tag ad Alex e gli immancabili cuoricini bianco e nero. Inevitabile il pieno di commenti e cuoricini, compresi quello dell'account ufficiale della Juventus e di un ex compagno illustre di Di Maria come Marcelo. L’incontro, avvenuto evidentemente durante la tournée della Juve negli Stati Uniti è stato evidentemente reso pubblico qualche giorno dopo, corredato anche da una gustosa serie di Stories nelle quali Di Maria e Del Piero si sfidano a suon di tiri in porta, dalle posizioni più improbabili.