Allegri: "Sul mercato siamo vigili. Pogba? Non sono un medico..."

Juve, contro il Sassuolo sarà già emergenza: parla Allegri

La partita contro l’Under 23 di Massimo Brambilla è durata solo 48 minuti, visto che al secondo della ripresa è stata interrotta in via definitiva dalla pacifica invasione di campo dei tifosi, sul punteggio di 2-0 per i gol di Manuel Locatelli e Leonardo Bonucci. Impossibile ovviamente trarre indicazioni tecniche dal match, ma a 11 giorni dall’inizio del campionato in casa contro il Sassuolo Max Allegri, intervistato in mixed zone, si è detto soddisfatto del ritiro: “Venire qui a Villar Perosa è sempre toccante, per i nuovi giocatori è importante capire cosa sia la Juventus. In ritiro abbiamo lavorato bene, purtroppo alla prima giornata tra infortuni e squalifiche numericamente ci mancheranno un po’ di giocatori, ma in qualche modo faremo. Ora l’importante è finire la settimana nel migliore dei modi con l’amichevole di domenica contro l’Atletico Madrid, poi da mercoledì quando riprenderemo dobbiamo prepararci al meglio per la partita contro il Sassuolo”.