Juve, Allegri lavora sulla costruzione: domenica amichevole contro l'Atletico di Morata

All’indomani dell’abbraccio dei tifosi ricevuto a Villar Perosa, i giocatori della Juventus sono tornati ad allenarsi in vista dell’ultima amichevole estiva, in programma domenica sera a Tel Aviv contro l’ Atletico Madrid .

Juve, Allegri tra mercato e emergenza

Nella mattinata di venerdì la squadra ha sostenuto un allenamento mattutino alla Continassa. Come riporta il sito ufficiale della Juventus, Allegri ha diviso la sessione in due parti: la prima dedicata a lavoro tecnico su costruzione e finalizzazione dell’azione, quindi esercitazioni in partita ad alta intensità. Il tecnico bianconero resta in attesa di buone notizie dal mercato, anche alla luce dell’emergenza a centrocampo con la quale la Juve dovrà fare i conti nella prima giornata in programma alle 20.45 di Ferragosto contro il Sassuolo a causa delle assenze degli infortunati McKennie e Pogba e dello squalificato Rabiot.