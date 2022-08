Diretta Juve-Atletico ore 18: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

L'amichevole tra Juventus e Atletico Madrid era in programma a Tel Aviv, al Bloomfield Stadium, alle 20 ma, per motivi di sicurezza, considerate le nuove tensioni tra Israele e Palestina nella Striscia di Gaza, si giocherà sul terreno di gioco del Training Center Continassa alle 18, senza pubblico. Per la formazione bianconera guidata da Massimiliano Allegri sarà l'ultimo test prima di affrontare il Sassuolo il 15 agosto nella prima giornata del campionato di Serie A 2022/23.