La Juventus svela o, per meglio dire, fa il recap della numerazione ufficiale dei propri giocatori per la stagione 2022-2023. Per chi era presente già l'anno scorso, c'è chi ha confermato la propria maglietta e chi invece l'ha cambiata. E' il caso, quest'ultimo dei centrocampisti Manuel Locatelli e Weston McKennie .

Juve, cambio di numerazione per Locatelli e McKennie

L'ex Sassuolo ha deciso di abbandonare il numero 27 della passata stagione e inizialmente confermato anche per la nuova annata calcistica, per passare al 5 di Arthur, fuori dai piani di Massimiliano Allegri e per il quale è in atto la trattativa di cessione in prestito al Valencia di Gennaro Gattuso. Per McKennie, invece, niente più 14 per passare invece all'8, numero già libero l'anno passato.