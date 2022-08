La parabola di Rabiot: da indesiderato a titolare Juve?

Da indesiderato, già sulla strada di Manchester, a possibile titolare contro la Sampdoria . È la parabola possibile di Adrien Rabiot , la cui madre-agente ha fatto saltare il trasferimento in Inghilterra. Il centrocampista francese della Juve , lunedì prossimo, potrebbe affiancare Locatelli al centro della mediana. In un 4-4-2 classico, con Cuadrado e Kostic sugli esterni.

La storia di Adrien Rabiot ricorda un po' quella di Paulo Dybala , qualche anno fa già praticamente ceduto al Manchester United in cambio di Romelu Lukaku . Era il 2019 e in quel caso fu lo stesso argentino a dire di no. Rimanendo alla Juve per altri tre anni, prima dell'addio con destinazione Roma.

Massimiliano Allegri, di sicuro, ha ripreso a considerare Rabiot un membro della squadra, addirittura un potenziale titolare. Con il tecnico livornese, del resto, l'ex Psg ha giocato parecchio. Insomma, tra i due c'è feeling. Bisognerà ovviamente vedere con quale testa il centrocampista tornerà in campo, e anche la reazione dei tifosi, piuttosto arrabbiati per la trattativa con lo United saltata (viene addebitata ad Adrien e Veronique).

Dunque, a Marassi, in campo o in panchina, si rivedrà Rabiot. E servirà il miglior Rabiot per non far storcere il naso a tanti.