Juve vera soltanto per Pogba e Di Maria

Tutti gli uomini di Max. L’abbiamo detto (e ripeterlo non è sbagliato): la Juventus deve fare meglio anche con le assenze e il primo tempo con la Roma è un punto di partenza. Pure il secondo, se vogliamo, dove non ha giocato sullo stesso livello (soprattutto davanti), ma, gol a parte, ha tremato molto meno che in passato. La difesa, malgrado l’assenza di Bonucci, l’addio di Chiellini l’americano e la cessione di De Ligt, non traballa in modo esagerato. Molte critiche per Max Allegri, ma gli mancano i tre acquisti più importanti per il 2022-23, Federico Chiesa il lungo-degente, Paul Pogba e Angel Di Maria gli infortunati recenti. A parte quello di Chiesa, uno degli juventini più positivi dell’ultimo biennio (prima dell’infortunio), il vuoto lasciato da Pogba e Di Maria è particolarmente rilevante.