Juve, i problemi di Allegri: pochi tiri in porta e mal di trasferta

Terzo pareggio su cinque partite stagionali per la Juventus, che a Firenze spreca una buona occasione per avvicinarsi ulteriormente ai primissimi posti della classifica. Ma se la graduatoria resta corta e ancora indecifrabile, sono altri i dati che potrebbero mettere di cattivo umore Max Allegri nel viaggio di ritorno dalla sua Toscana verso Torino.

Juve, altra rimonta subita: ma ci pensano i portieri... Se infatti per i bianconeri ci sarà poco tempo per analizzare la gara del Franchi, visto che martedì sera si torna già in campo contro il Psg per la prima giornata della fase a gironi di Champions League, per un allenatore perfezionista come Allegri subire due rimonte nelle ultime tre partite non può che rappresentare un’occasione di rammarico. E per fortuna dei bianconeri a evitare il peggio c’ha pensato Mattia Perin, sostituto rivelatosi ancora una volta più che affidabile di Wojciech Szczesny e determinante nel rigore sbagliato da Jovic: l’ex Genoa è infatti tornato a opporsi felicemente a un penalty, specialità del polacco attualmente infortunato, sei anni dopo l’ultimo in un derby contro la Sampdoria e confermando così l’ottimo feeling tra gli estremi difensori della Juve e i rigori contro, visto che lo score recita di sole tre reti subite su sette tentativi di trasformazione.

Juve, non bastano neppure i gol-lampo Le buone indicazioni però finiscono qui, o quasi, perché anche il terzo gol lampo consecutivo, con Milik a segno entro i primi 10 minuti come era riuscito a Vlahovic contro Roma e Spezia, impresa che alla Juve non riuscita dal 2012, è stato in parte vanificato dalla rimonta subita, impedendo ai bianconeri di vincere in campionato in casa della Fiorentina per il quarto anno di fila (due sconfitte e altrettanti pareggi): l’ultimo successo al Franchi in Serie A resta quello del 1° dicembre 2018, uno 0-3 firmato Bentancur, Chiellini e Cristiano Ronaldo.