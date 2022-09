Arrivabene: "Juve da Scudetto? Lottiamo per vincere tutto. Dispiace per Ronaldo"

Per i bianconeri è stata una sessione intensa, con molti acquisti anche di rilievo e in generale un tasso tecnico più alto. Ne è convinto Arrivabene, che si concede poi una battuta sulle cifre girate in questo mercato: "Riteniamo di essere migliorati rispetto alla scorsa stagione, altrimenti non avremmo fatto le operazioni che abbiamo effettuato. Certo con i costi che girano più che di mercato parlerei di ‘boutique’…".

Arrivabene plaude Allegri: "Turnover necessaario"

L'ex team principal della Ferrari ha poi minimizzato sui punti persi dalla Juve contro Sampdoria e Roma, prima di sposare l'idea di Allegri di applicare il turnover per la gara del Franchi: "La partenza è stata a singhiozzo per tutti, le distanze in classifica sono corte. È presto per fare pronostici, ma sicuramente non giochiamo per perdere. Turnover? Ritengo che le scelte dell’allenatore siano corrette pensando che martedì saremo a Parigi per affrontare una squadra fortissima, ma della quale non abbiamo paura. Sempre meglio però tenersi qualche cartuccia di riserva".

"Ronaldo? Non è più affar nostro"

Poi una battuta sulle ambizioni della squadra e sulla malinconica estate vissuta da Cristiano Ronaldo a un anno dall'addio alla Juventus: "Juve da scudetto? Se si indossa questa maglia bisogna lottare per vincere tutto in ogni competizione. Dobbiamo essere un blocco unico, squadra, società, allenatore e tifosi che ringrazio ancora per essere tornati a sostenerci con passione. Con Cristianno Ronaldo ci siamo salutati con rispetto reciproco, quello che gli è successo al Manchester non è un nostro problema, poi è chiaro che trattandosi di un giocatore del suo livello spiaccia vederlo in una situazione così difficile per lui e per la sua squadra".