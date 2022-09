Juve, Zakaria ringrazia e saluta i tifosi

Prime parole da giocatore del Chelsea per Denis Zakaria . Proprio nel finale della sessione estiva di calciomercato, il centrocampista svizzero si è trasferito in prestito dalla Juventus con diritto di riscatto fissato a 34,8 milioni di euro .

Zakaria: "Grazie mille ai tifosi della Juve"

"Grazie mille ai tifosi della Juventus per il sostegno degli ultimi mesi", sono le parole di saluto sui social dell'ex giocatore del Borussia Moenchengladbach, approdato a Torino nella scorsa campagna acquisti invernale e penalizzato da alcuni infortuni che non l'hanno fatto rendere al meglio. Per lui undici le partite di Serie A giocate con la maglia dei bianconeri, e una rete.