Ufficiale, Zakaria passa dalla Juve al Chelsea: "Sono felice e orgoglioso"

Juve, Zakaria ufficiale al Chelsea: le sue prima parole da calciatore Blues

"Voglio salutare tutti i tifosi del Chelsea. Sono molto felice e orgoglioso di essere un Blues e non vedo l'ora di vedervi presto allo Stamford Bridge". Queste le prime parole di Denis Zakaria in veste di nuovo calciatore del club inglese. Anche il presidente del club Todd Boehly ha manifestato grande soddisfazione per la riuscita dell'operazione: "Denis è un centrocampista di talento con molte qualità e abilità. Aggiungerà profondità e forza alla nostra rosa in questa stagione e non vediamo l'ora di vederlo giocare con il Chelsea". Gli fanno eco Behdad Eghbali e José E. Feliciano, co-titolari del club, che hanno aggiunto: "Denis offre un'esperienza internazionale di alto livello e il suo mix di tenacia e grande distribuzione sarà un vantaggio per il nostro team. Siamo felici di averlo con noi e di dargli il benvenuto a Londra".