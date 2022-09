Kostic: “A Firenze era importante non perdere”

Primo assist della sua avventura alla Juve ieri a Firenze per Filip Kostic. Assist trasformato in rete da Milik, per il momentaneo 1-0 dei bianconeri contro la Fiorentina. Poi arriverà il pareggio di Kouamè per i viola, punto che non è male per il giocatore arrivato dalla Bundesliga. Anche se per la squadra di Allegri sono già tre pareggi in cinque partite di campionato.