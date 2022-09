Di Maria, il messaggio ai tifosi Juve. Ansia per le condizioni

Un passaggio dei suoi nel primo tempo con la Fiorentina , ma si è visto che Angel Di Maria – al rientro e schierato titolare – non era al meglio dopo l'infortunio rimediato alla prima giornata. Così, tra il primo e il secondo tempo, a scopo precauzionale Massimiliano Allegri lo ha tolto dal campo inserendo al suo posto De Sciglio , anche per un colpo preso al polpaccio. La Juve non ha più trovato sbocchi, rintanata nella sua metà campo. Le condizioni del Fideo preoccupano: ce la farà a giocare in Champions martedì a Parigi contro i suoi ex compagni del Psg ? E fisicamente come starà?

Di Maria: preoccupazione per Parigi

Ci tiene, e tanto, Di Maria a esserci al Parco dei Principi davanti ai suoi vecchi tifosi. Ma da qui a martedì il tempo per recuperare dalla botta non è molto. Allegri gli ha risparmiato metà partita, questo è vero, per non correre rischi, scottato dalla precedente esperienza (per averlo tenuto troppo in campo contro il Sassuolo è arrivato l'infortunio muscolare), ma quali sono realmente le condizioni fisiche del giocatore?

Martedì sera Di Maria potrà scendere in campo dall'inizio? E che autonomia avrà? Seppure a sprazzi, anche a Firenze si è capito che la Juve già dipende dalle sue intuizioni. Uscito lui, ieri, si è spenta completamente la luce. Con il Psg di Mbappè, Messi e Neymar, servirebbe averlo al cento per cento, ma non sarà possibile. E se Allegri, un po' a sorpresa, decidesse di risparmiarlo per il campionato, magari inserendolo solo nel finale se la partita non fosse compromessa? In conferenza stampa, il tecnico bianconero ha fatto intendere che è più importante la Salernitana che la partita di Champions, visto che la qualificazione verosimilmente si gioca con Benfica e Maccabi. D'altro canto, come detto, il Fideo ci tiene eccome a sfidare i suoi ex compagni. Dagli allenamenti si capirà di più.