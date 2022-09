Gli orrori di Fiorentina-Juve: simboli del Liverpool e cori anti-ebrei

La Juventus torna da Firenze con un pareggio utile per allungare l’imbattibilità in campionato alla vigilia del debutto stagionale in Champions League contro il Psg, ma ancora una volta lo scontro diretto tra le due squadre, divise da un’accesissima rivalità, è destinato a passare alla storia per i comportamenti delle due tifoserie.

Fiorentina-Juve, coro choc dal settore dei tifosi bianconeri Dopo i cori offensivi piovuti dal settore del Franchi che ospitava i tifosi bianconeri, nella giornata di domenica, come riporta l’Ansa, sui social è comparso un video nel quale è udibile un coro proveniente dal settore che ospitava il migliaio di tifosi della Juve presenti allo stadio: "I viola non sono italiani, ma una massa di ebrei" e ancora "Il viola è il colore che odio, il colore che odio di più, sterilizziamo le donne, così non ne nascono più".