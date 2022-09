Capello, furia su Allegri: "Pensi a lavorare per la Juve e a non fare le battute"

Capello stronca Allegri: "La Juve va a strappi"

A unirsi al coro dei tanti censori dei bianconeri e in particolare delle scelte del tecnico livornese è Fabio Capello. L’ex allenatore di Milan e della stessa Juventus ha spesso difeso in passato l’operato di Allegri, ma domenica sera dagli studi di ‘Sky Calcio Club’ non è stato tenero nel commentare la prova della squadra a Firenze e in particolare le dichiarazioni post-partita di Allegri, dichiaratosi soddisfatto per il pareggio rimediato nonostante un secondo tempo giocato interamente in difesa e senza tiri in porta: “La Juve non può giocare in questa maniera. Allegri deve fare qualcosa in più, non il battutista, deve rimettersi a lavorare per tirare fuori quel qualcosa in più dalla squadra e tornare a vincere. La Juventus va a momenti, non si capisce cosa voglia fare”.