Juve, Pogba si opera al ginocchio: ecco quanto starà fuori

TORINO - Paul Pogba verrà operato questa sera (lunedì) al ginochio destro. Il giocatore si era infortunato il 24 luglio scorso durante il ritiro della Juventus negli Stati Uniti. La terapia conservativa praticata per scongiurare l'intervento non ha portato i risultati sperati: il giocatore andrà sotto i ferri. Negli ultimi giorni Pogba aveva avuto modo di allenarsi sul terreno di gioco. Ma le sensazioni non erano state buone, tanto da prendere la decisione immediata di rivolgersi al chirurgo ortopedico. L'intervento al menisco necessiterà di almeno sei settimane di recupero. Il centrocampista dovrebbe tornare in campo a metà ottobre, poco prima della sosta di campionato per i Mondiali del Qatar. Il giocatore è convinto di poter prendere parte alla Coppa del Mondo.