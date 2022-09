Juve, Bonucci: "Col Psg risultato che non ha premiato il nostro atteggiamento"

Delusione in casa Juventus per la sconfitta maturata contro il Psg al Parco dei Principi nella gara d'esordio della Champions League 2022-2023. Delusione, ma anche spiragli di ottimismo per quanto mostrato nel secondo tempo dalla squadra, che con Weston McKennie ha accorciato le distanze (per il definitivo 2-1) al cospetto di un avversario spaziale, soprattutto dalla cintola in su.