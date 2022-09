"Saluti nazisti e versi da scimmia: due tifosi Juve a processo a Parigi"

Due dei quattro tifosi della Juventus identificati e arrestati per atti razzisti sugli spalti del Parco dei Principi compariranno presto davanti al tribunale penale di Parigi . A riportare la notizia il quotidiano transalpino Le Parisien.

"Saluti nazisti e versi da scimmia: due tifosi Juve a processo"

I quattro, tre adulti e un minorenne, sono stati identificati dalle telecamere a circuito chiuso installate nello stadio del Paris Saint Germain mentre facevano saluti nazisti e versi da scimmia. Due di questi sono stati citati a giudizio dalla Procura di Parigi e saranno processati perché accusati di "insulto pubblico di natura razzista" e di "apologie di reato contro l'umanità". Sempre secondo le fonti riportate da Le Parisien, per il terzo adulto la procedura è stata archiviata per "mancanza di un reato sufficientemente grave". Al minore sarà invece vietato di comparire nell'Ile de France per i prossimi sei mesi.