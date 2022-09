Danilo si arrabbia in tv: "Perché doveva essere facile per il Psg?"

Il terzino della Juventus Danilo ha commentato a Mediaset la sconfitta per 2-1 dei bianconeri contro il Psg al Parco dei Principi all'esordio in Champions League .

Danilo: "Perché doveva essere facile per il Psg?"

"Perché doveva essere una partita facile per il Psg - ha sbottato l'esterno brasiliano rispondendo ad una domanda -? Non siamo arrivati qui per perdere. Noi lavoriamo ogni giorno per vincere. A Firenze siamo stati sotto il nostro livello, ma oggi abbiamo dimostrato di avere orgoglio e carattere. Dobbiamo ripartire da questo. Non aspettiamo troppo ad imparare, ma da subito. Dobbiamo ripartire dal carattere, è quello che ci chiede la Juventus. L’ho imparato fin da subito qui, anche chi è arrivato quest’anno deve mettere subito questo pensiero in testa. Possiamo diventare una squadra fortissima".