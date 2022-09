Juve-Salernitana, Allegri perde anche Rabiot: non convocato

Piove sul bagnato in casa Juve per quel che riguarda gli infortunati: al forfait di Locatelli, annunciato ieri da Allegri in conferenza stampa, si aggiunge la non convocazione del francese Rabiot, che ha accusato problemi dopo la partita con il Paris Saint Germain (più esattamente sovraccarico del muscolo soleo di sinistra). Stasera, contro la Salernitana, a centrocampo potrebbe esserci l'impiego di Miretti e Fagioli insieme in campo dall'inizio.