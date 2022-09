Juve, Arrivabene blinda Allegri: "Esonerarlo sarebbe una follia"

MONZA - "Cambiare guida tecnica sarebbe una follia". Maurizio Arrivabene, amministratore delegato della Juventus, blinda Massimiliano Allegri nel pre-partita della sfida all'U-Power Stadium contro il Monza: "Oggi come oggi i problemi vanno vissuti e visti a 360 gradi - afferma ai microfoni di Dazn -. Siamo usciti da anni difficili che hanno pesato sulla pelle di tutti quanti, non solo il calcio. La nostra responsabilità è far funzionare la società Juventus. Fare dei processi sommari e indicare un colpevole non aiuta una società come la nostra a lavorare con disciplina su quello che è il programma. Max ha un programma da sviluppare nell'arco di 4 anni, io come amministratore delegato ho un programma da sviluppare nell'arco di 3-4 anni".