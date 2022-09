Zakaria: "La Serie A non faceva per me. Allegri? Poco dialogo, la Juve dovrebbe stare in alto"

L’ultima operazione in uscita della Juventus nel mercato estivo 2022 è stata la cessione in prestito di Denis Zakaria al Chelsea. Un affare piuttosto sorprendente, conseguenza della trattativa saltata tra il Manchester United e Adrien Rabiot e della necessità dei bianconeri di sacrificare un centrocampista per fare spazio a Leandro Paredes.

Zakaria punge la Serie A e Allegri

Intervistato dal quotidiano svizzero ‘Blick’ Zakaria ha svelato qualche retroscena sulla trattativa che il 1° settembre lo ha portato al Chelsea, con la cui maglia però l'ex bianconero è ancora in attesa di esordire: “È nato tutto all’improvviso, il Chelsea ha fatto l’offerta ed in poche ore abbiamo firmato i contratti e ho fatto le visite mediche, ma la mia volontà non era quella di lasciare la Juve”. Il tutto nonostante un gradimento piuttosto basso nei confronti del calcio italiano. E dalle parole di Zakaria non manca neppure una critica al gioco di Allegri: “La Serie A non è il mio calcio, la Juventus giocava sempre troppo bassa. Però per il potenziale che ha la squadra dovrebbe vincere ogni partita 3-0 e stare in alto in classifica”. Il rapporto con il tecnico livornese è stato però buono: “Il mister è una brava persona, questo posso dirlo con certezza, oltre che un allenatore di successo, ma devo dire che con lui non ho mai parlato molto”.