Juve, riapre la Continassa: in sei a disposizione di Allegri

Nel martedì post disfatta contro il Monza , esordiente assoluto in Serie A, la Juventus torna ad allenarsi, ma senza i nazionali. Nel pomeriggio riapre la Continassa : il Bologna (tra quasi due settimane) è un orizzonte lontano, ma è già la sfida più delicata dell'anno da preparare per Massimiliano Allegri , su cui si è scatenata una vera e propria bufera in queste ultime ore e che è chiamato a una svolta immediata al cammino fin qui intrapreso.

Juve, in 6 a disposizione di Allegri alla riapertura della Continassa

Sì, ma come? Certo, in questi primi giorni di sosta sarà difficile lavorare sul gruppo squadra svuotato dalle (quattordici) convocazioni internazionali. Il tecnico livornese, infatti, troverà solo sei giocatori a sua disposizione: I portieri Mattia Perin e Carlo Pinsoglio insieme a Mattia De Sciglio, Daniele Rugani, Moise Bioty Kean e Matias Soulé, a cui verranno aggregati i componenti delle formazioni Next Gen (quella di Serie C, l'ex Under 23) e Primavera. Via con le rispettive nazionali i vari Szczesny, Milik, Bonucci, Gatti, Bremer, Danilo, Cuadrado, Di Maria (squalificato per le prossime due giornate di campionato), Paredes, Kostic, Vlahovic, McKenny, più Fagioli e Miretti con l'Italia Under 21.